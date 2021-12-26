Награждены за вклад

Проект Народного фронта #МЫВМЕСТЕ – это идея, объединившая страну в период пандемии COVID-19. Активисты и волонтеры пришли на помощь пожилым и маломобильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреждений НКО и другим нуждающимся. Они доставляли продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты.

Большая часть добровольцев – уже не студенты, а люди зрелого возраста. Это один из феноменов данной ситуации. Произошел колоссальный рост готовности людей к участию в волонтерстве и помогающем поведении в целом.



В связи с высокой общественной значимостью общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», организованной в Российской Федерации в период борьбы с распространением COVID-19, Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». «Медалью и благодарностью Президента России были награждены более 17,5 тысячи россиян. Среди них — жители Шумерли Асхат Махмутов и Валерий Павлов. Они не только стали волонтерами во время локдауна 2020 года, но являются активистами общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». При их неравнодушном отношении к городу сдвигаются с мертвой точки застарелые проблемы муниципалитета.



Так, Народный фронт в Чувашии добился организации доступной медпомощи для жителей Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов. Был организован еженедельный прием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачами-кардиологами республиканского кардиологического диспансера, проводится работа по подготовке специалистов для Шумерлинского ММЦ. Активисты ОНФ в Чувашии призвали власти обезопасить пути следования к образовательным учреждениям Шумерли и уже добились определения конкретных сроков ликвидации заброшенных зданий противотуберкулезного диспансера, расположенных рядом с гимназией № 8. Большая работа велась активистами по ликвидации незаконных свалок, по повышению качества содержания и ремонта дорог.



Отделение ОНФ в Чувашии.