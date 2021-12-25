Онлайн-марафон «Время чудес» пройдет 26 декабря 2021 года

Международное волонтерское движение DaDobro в рамках «Календаря добрых дел» запускает Всероссийский онлайн-марафон «Время чудес» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также подопечных домов престарелых.

Будет организована единая онлайн-площадка с виртуальными комнатами каждого региона, в которой в дни марафона будут транслироваться сказочные спектакли, постановки театров, экскурсии выставок, с поздравлениями детей от должностных лиц региональных и муниципальных органов государственной власти. Также планируется привлечение в онлайн-марафон известных музыкантов и блогеров.

В рамках данного онлайн-марафона запущен флешмоб «Россия-одна семья!», в рамках которого все желающие жители региона смогут записать свое видео с поздравлениями в Дома престарелых и Детские дома. Лучшие видео войдут в трансляцию онлайн-марафон. Подробности на сайте: dadobro.com.