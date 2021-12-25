25 Дек

Объявлен конкурсный отбор проектов по инициативному бюджетированию

21 декабря объявлен конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, для реализации в 2022 году.


Заявки и документы для участия в конкурсном отборе принимаются в администрации города (ул. Октябрьская, д. 20, каб. 207) ежедневно в рабочие дни. Окончание приема заявок – 20 января 2022 года.
С перечнем документов для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Шумерле можно ознакомиться в тематическом баннере на официальном сайте города www.gshum.cap.ru. Телефон для справок 8(83536) 2-04-36.


Администрация г. Шумерли.

Автор записи: anna

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