Коноплевод осужден на три года

Шумерлинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Шумерли по обвинению в незаконном культивировании наркотикосодержащего растения и в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.



В конце июня — начале июля 2021 года горожанин на своем садовом участке в коллективном саду обнаружил всходы самопроизвольно выросшей конопли. Сознательно оставил их созревать и ухаживал за ними вместо того, чтобы уничтожить. А 16 августа к нему на участок нагрянули сотрудники полиции МО МВД России «Шумерлинский» и изъяли 33 куста конопли, что согласно законодательству относится к крупному размеру. В тот же день сотрудники полиции побывали в квартире коноплевода, где обнаружили и изъяли 116,9 г марихуаны. Мужчина успел собрать часть выращенной им конопли, высушить и измельчить.



Принимая во внимание положительные характеризующие данные о личности подсудимого, суд посчитал возможным исправление его без изоляции от общества и по совокупности преступлений окончательное наказание назначил в виде лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.