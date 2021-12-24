С 2022 года больничные будут только электронные

Электронная форма листка нетрудоспособности появилась в России в 2017 году. Все это время гражданам были доступны и бумажные, и электронные больничные листы. А вот с января 2022 года больничные будут только электронные. Для этого гражданину не потребуется писать заявление.

Медицинские организации будут оформлять электронные листки нетрудоспособности и загружать их в информационную систему Фонда социального страхования. Автоматически гражданину в личный кабинет на портале «Госуслуги» придет уведомление об открытии (затем и о закрытии) больничного листа. При этом не нужно информировать работодателя о временной потере трудоспособности, потому что информация, поступившая из медучреждения в систему Фонда социального страхования, дойдет сама до места работы. Работодатель, используя сведения из базы ФСС, заполнит необходимую часть формы для расчета суммы социального пособия, после чего будут начисляться выплаты.



Республиканская медицинская информационная система интегрирована с информационной системой Фонда социального страхования. На сегодняшний день электронные больничные выдают практически все медицинские организации, подведомственные Минздраву Чувашии.



МИАЦ Минздрава Чувашии.