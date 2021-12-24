Чувашия в очередной раз присоединилась ко всероссийской акции помощи медикам

Глядя на ежедневные сводки по коронавирусу, наблюдая за неустанным трудом наших медиков, совершающих ежедневный подвиг во имя здоровья всего человечества, невольно задаешься вопросами: откуда столько сил, где источник неиссякаемой энергии у людей в белых халатах?

“Пандемия COVID-19 — серьезное испытание для всех. И в первую очередь для медицинских работников. Бессонные ночи, нечеловеческие нагрузки, огромное эмоциональное напряжение — участь каждого медика в современных реалиях. Сегодня своеобразный заключительный этап нашего марафона акции “Спасибо вам, родные доктора!”. Позади бесплатные театральные представления, совместные акции с детьми, а сегодня медики получат 17 тысяч коробок конфет. Прошлогодний опыт показал: сладкий подарок — действительно приятный сюрприз для медицинских работников”, — отметила председатель Чувашской республиканской общественной организации “Союз женщин Чувашии” Наталья НИКОЛАЕВА.

В акции, организованной Общественным советом при Главе Чувашской Республики и Союзом женщин Чувашии, приняли участие 11 крупных промышленных предприятий региона. Значительный вклад внесли АО “Специализированный застройщик “Строительный трест № 3”, ПАО “Химпром”, АО “Элара”, “Акконд”, фирма “Август”, благотворительный фонд “АБС Электро”, концерн “Тракторные заводы”, АО “Завод “Чувашкабель”, ГК “ЧЭАЗ”, АО “Чувашторгтехника”, ООО “Волгастальконструкция”.

“Пусть этот теплый подарок станет капелькой добра, лучиком света для наших ангелов, спасающих жителей республики от грозных болезней, — комментирует председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики Наталия ПАРТАСОВА. — В период испытаний важно объединиться, чтобы выстоять и победить. В это непростое время обрела второе дыхание старинная чувашская традиция ниме́, соединение усилий в добром деле. Знаменательно, что в минувшем году по инициативе крупнейших предприятий республики и при поддержке Главы Чувашии Олега Николаева создан фонд “Пӗрле”. В его работе значительное место отводится помощи медикам, ведущим напряженную борьбу с коронавирусом: от поставки оборудования и средств защиты до обеспечения горячим питанием. Большое спасибо руководителям предприятий, общественным деятелям, всем, кто неравнодушен к судьбе родной Чувашии, ее жителей, кто всегда готов протянуть руку помощи”.

Конфеты производства кондитерского гиганта — фабрики “Акконд” — на наших глазах погрузили в фуру, и сладкий груз отправился к адресатам. «Тепло труда и души нашего коллектива мы вложили в эти сладкие подарки», — отметила специалист службы маркетинга АО «Акконд» Наталья МАКАРОВА.

“От всего медицинского сообщества я говорю вам огромное спасибо! За знаки внимания в наш адрес, поддержку. Мы вас не подведем, — поблагодарил глава Минздрава Чувашии Владимир СТЕПАНОВ. — Медицинским работникам, которые изо дня в день трудятся на благо жизни и здоровья граждан, находятся на передовой в это нелегкое время, важно внимание, человеческое отношение со стороны общества. От себя лично и от всего врачебно-медицинского сообщества Чувашии выражаю слова благодарности организаторам за те знаки внимания, за те мероприятия, которые в течение года радовали медицинский персонал больниц региона. Это действительно важно”.

“Доброй традицией становятся сладкие подарки врачам. И это лишь та малая благодарность людям в белых халатах, которые сейчас стали для всех настоящими героями”, — считает врио генерального директора ПАО “Химпром” Елена КОЛЕСНИКОВА.

“Мы все понимаем, что пандемия от нас никуда не делась. Мы хотим сказать спасибо медикам, которые находятся на передовом крае борьбы с инфекцией, ежедневно совершая подвиг. Помимо сладкой помощи, мы можем облегчить работу медиков, всего лишь своевременно привившись”, — подчеркнул генеральный директор АО “СЗ “Стройтрест № 3” Виталий СЕМЕНОВ.

Общественники намерены продолжать акции в поддержку медиков, ведь нагрузка на них в последнее время только растет.

“Врачи сейчас первыми встали на нашу защиту. Наше спасибо сегодня искреннее, теплое, сладкое. Мы рады, что можем донести его до каждого медработника”, — сказала президент благотворительного фонда “АБС Электро” Мария УЛЯШЕВА.

«Большое спасибо всем работникам здравоохранения Чувашии. Вы не жалея сил сражаетесь за жизнь и здоровье жителей нашей республики. На вас лежит колоссальная нагрузка, и вы достойно справляетесь с ней», — отметил заместитель генерального директора концерна «Тракторные заводы» Сергей СЕРЕГИН.

А. Клейман.