24 Дек

Первой в Чувашии удостоена Почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» Маргарита Гартфельдер

Одному из самых опытных телевизионных журналистов Чувашской Республики Маргарите Гартфельдер присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Соответствующий Указ подписан Президентом России Владимиром Путиным 18 ноября 2021 года. Маргарита Владимировна – первая, кто удостоен этого высокого звания в Чувашии.  

Свой путь в мире телевидения Маргарита Владимировна начала в 1992 году, когда прошла отборочный конкурс на должность комментатора отдела информационных программ Чувашской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Практически сразу стала ведущей популярной телевизионной программы «Местное время». Многие годы была ведущей программы «Час президента», еженедельной информационно-аналитической программы «Эрне», культурно-просветительской программы «Прямая речь». Большинство телепроектов выходило в прямом эфире, что было редкостью в те времена и накладывало особую ответственность на ведущего. Работая на ГТРК «Чувашия», совместно с творческой группой Маргарита Владимировна создала серию фильмов «Биография республики» — они вошли в республиканский телевизионный фонд.

Почти шесть лет Маргарита Гартфельдер работала собственным корреспондентом ВГТРК по Чувашской Республике. С 2001-го по 2010 год она руководила студией «Чебоксары-ТВ», вещающей в региональном эфире телеканала «РЕН ТВ». При ее непосредственном участии на территории Чувашской Республики было открыто региональное вещание телеканала «Спорт» и «Россия 24».

Маргарита Владимировна стояла у истоков создания «Национального телевидения Чувашии – Чăваш Ен», была первым директором Национальной телерадиокомпании Чувашии. Взрастила не одно поколение телевизионных журналистов. И на ГТРК «Чувашия», и в НТРК Чувашии Маргарита Владимировна руководила творческой студией для молодых журналистов. Несколько лет преподавала в Чувашском государственном институте культуры и искусств, Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова. Многие ее выпускники в настоящее время работают в редакциях ведущих СМИ республики.

Коллектив Минцифры Чувашии поздравляет Маргариту Владимировну с заслуженной наградой! Желает ей крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма!

Минцифры Чувашии. 

Автор записи: anna

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