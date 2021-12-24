На весёлых детских ёлках чудеса блестят в иголках…

Вчера артисты ДК «Восход» пригласили в гости на новогоднее благотворительное представление детей

с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей.

В веселой компании Деда Мороза, Снегурочки, Снежной Бабы, Трех Котов и сказочных Ёлочек ребята от души пели, танцевали, играли, водили дружный хоровод вокруг ёлки. В преддверии главного праздника года детвора получила позитивный настрой и море положительных эмоций.



С пожеланиями удачи и здоровья к детям и их родителям обратились глава администрации города Валерий Шигашев и депутат Государственного Совета Чувашии Виктор Горбунов. «Пусть желание, загаданное под Новый год, у каждого обязательно исполнится», — пожелали ребятам гости.



К особенным детишкам народный избранник приехал не с пустыми руками: от имени Виктора Горбунова всем девчонкам и мальчишкам Дед Мороз вручил сладкие новогодние подарки.

Благотворительная ёлка открыла череду новогодних представлений, подготовленных творческим коллективом ДК «Восход».

Ольга Дмитриева.