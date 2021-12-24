Набережную в Козловке преобразят в 2022— 2023 годах

В Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики прокомментировали реализацию планов благоустройства набережной и строительства причала в Козловке.

За разъяснениями в ведомство обратились сотрудники Центра управления регионом Чувашии. Они зафиксировали в соцсетях интерес к этой теме в социальных сетях.

В Минэке уточнили, реализация планов благоустройства и возведение причальной стенки в Козловке запланированы на 2022 — 2023 годы.

Развитие речного туризма для Чувашии — приоритетное направление, также отметил вице-премьер министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов:

— Республика в этом году приобрела три скоростных речных судна, сейчас «Валдаи» проходят необходимые регистрационные процедуры. В следующем году должны начаться регулярные пассажирские перевозки по Волге до Казани и Нижнего Новгорода. Одновременно это даст толчок развитию туризма в малых городах Чувашии. Принципиальная задача для нас — начать строительство причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке. В бюджете на эти цели заложено 200 миллионов рублей.