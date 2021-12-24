Лучшие практики Чувашии будут представлены на форуме в «Сириусе»

В Правительстве РФ обсудили подготовку к Российскому инвестиционному форуму. Форум пройдёт с 17 по 19 февраля на федеральной территории «Сириус».

«За 20 лет форум приобрёл уникальный вес и опыт. Он формирует пространство доверительного взаимодействия между бизнесом и властью для обсуждения и принятия конкретных инвестиционных решений в субъектах России. На данный момент своё участие уже подтвердили 60 регионов. Мы планируем, что будет 100-процентное участие», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На форуме регионы представят свои лучшие инвестиционные практики для их масштабирования на федеральный уровень. Эти проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности регионов, создание новых рабочих мест, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг базовых отраслей и, как следствие, дальнейшее социально-экономическое развитие субъектов и всей страны в целом.

В числе участников события и Чувашская Республика. В региональном минэке сообщили, что уже сейчас началось формирование списка участников от нашего региона.

«Инвестиционный форум в Сочи для Чувашии событие значимое. Делегация региона также отправится в Краснодарский край с деловой миссией. Намерены представить лучшие практики республики, перенять опыт и наладить новые контакты. Прорабатываем возможность подписания стратегических соглашений», — подчеркнул вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.