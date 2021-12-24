В ПФО появится уникальный аудиовизуальный альбом «МузыкаПриволжья»

«Музыка Приволжья», — мелодия, написанная самой природой».Приволжский федеральный округ стал первым в стране, где создали своюуникальную мелодию. В основу музыкальной композиции леглипреобразованные специалистами Роскартографии значения высот различныхгеографических объектов всех регионов в звуковые колебания. Полученныетаким образом 14 отдельных композиций стали единым музыкальнымпроизведением «Музыка Приволжья».Уже с 20 декабря на региональных телеканалах появятся тизеры –фрагменты композиции, передающие аудиовизуальный облик того или иногорегиона. А всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будетувидеть на сайте аппарата полномочного представителя в ПФОhttp://pfo.gov.ru/ Премьера состоится 27 декабря 2021 года.