Чувашия готова включиться в реализацию приоритетных задач туротрасли

Члены Правительства республики на очередном заседании приняли Государственную программу «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».

Этот важный для отрасли документ разработан Агентством по развитию туризма совместно с Минэкономразвития Чувашии, в соответствии с параметрами национального проекта. Ключевые задачи — улучшение туристического климата республики и повышение качества предоставляемых услуг.

Потенциал туристской индустрии Чувашии еще до конца не использован. Бизнес отмечает дефицит квалифицированных кадров, указывает на наличие инфраструктурных ограничений, высокую стоимость заемных средств и низкую инвестиционную привлекательность. На решение этих вызовы ориентирована государственная программа, отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

«Наша задача – сформировать такие условия, чтобы и в Чувашии, и в России понимали, зачем ехать в Чувашию, какие здесь есть возможности для отдыха, восстановления ресурсов здоровья, знаний и умений, наконец для достижения новых целей в жизни. Сейчас туристская индустрия Чувашии демонстрирует хорошие показатели валовой добавленной стоимости в ВРП среди регионов ПФО, но есть и большой потенциал», — рассказал руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Государственная программа ориентирована на 2030 год. По планам в республике должно увеличиться до 550 тысяч количество гостей в гостиницах, отелях и санаториях. По расчётам вырастет вдвое и объем туристких услуг, оказанных организациями.

В числе приоритетов – строительство новых объектов, реконструкция инфраструктуры. Для бизнеса, занятого в туриндустрии, предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредитам и гранты, будут развиваться цифровые сервисы.

Также в рамках государственной программы начнётся строительство объектов брендового маршрута «Рунический путь».

«Отельеры, владельцы гостевых домов и иных средств коллективного размещения республики, организации, оказывающие туристические услуги должны поднять свой совокупный годовой доход. Создание проектов по строительству обеспечивающей и туристской инфраструктуры определит новые стандарты качества туристских продуктов. А это в свою очередь сформирует привлекательный имидж Чувашской Республики», - подчеркнул Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.