Журналисты Чувашии отправятся на большую пресс-конференцию Владимира Путина

23 декабря в Москве состоится общение Президента России с представителями средств массовой информации. Мероприятие пройдет в очном формате в «Манеже».



Из-за ковидных ограничений журналистов будет меньше, чем в допандемийную эпоху. На официальном сайте Президента России уже опубликован список аккредитованных на пресс-конференцию.



Среди них и журналисты из нашего региона, сотрудники Национальной телерадиокомпании Чувашии: корреспондент Вадим Муравьев и оператор Юрий Марков.



Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал и НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».