Дмитрий Краснов: энергетика – двигатель экономики

В День энергетика в Доме Правительства чествовали профессионалов своего дела. Работников отрасли поздравил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено руководителю департамента сборочного производства и тестирования открытого акционерного общества «ВНИИР» Александру Кузьмину.

Заместитель генерального директора – директора филиала публичного акционерного общества «Россети Волга» – «Чувашэнерго» Дмитрий Иванов награжден почетной грамотой Чувашской Республики. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу энергетикам также вручили благодарности Главы Чувашии.

«Энергетический комплекс во многом определяет развитие всех отраслей экономики. Это своего рода стержень, от которого зависит бесперебойная работа предприятий. За шестьдесят четыре года энергетическая система Чувашии прошла огромный путь, за это время достигнуты заметные успехи. На энергетических предприятиях республики работают высококвалифицированные специалисты, которые обеспечивают безопасность сложнейших объектов. Потребителей Чувашии бесперебойно снабжают электроэнергией и теплом, а это сказывается на стабильном развитии экономии», - подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.