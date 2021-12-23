Госдума приняла закон, отменяющий обязательный техосмотр личного автотранспорта

Нормы документа касаются только легкового авто- и мототранспорта, принадлежащего физическим лицам и используемого в личных целях.
При этом, если сам владелец посчитает нужным провести эту процедуру, он сможет это сделать.
Пройти техосмотр придётся и при смене владельца машины старше четырёх лет или при замене её основных узлов и агрегатов.
Кроме того, законопроект предусматривает уголовную ответственность за повторные грубые нарушения ПДД, такие, как выезд на встречную полосу и превышение на 60 и более км/ч. Нарушителям-«рецидивистам» будет грозить уголовный штраф от 200 до 300 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ либо колонии.
Чувашинформ.рф
Комментарии: