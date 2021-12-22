Преподаватель физической культуры Шумерлинского политехнического техникума Галина Костылева заняла 3 место в очном этапе республиканского конкурса «Лучший преподаватель по физической культуре – 2021» среди профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.



Из 25 преподавателей она уверенно прошла во второй очный тур. На тестировании «Педагогический лабиринт» показала знание традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания. А свой передовой опыт физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с обучающимися продемонстрировала во время проведения фрагмента учебного занятия.



23 декабря победителям и призерам будут вручены награды.