20 декабря в администрации Шумерлинского района состоялось итоговое заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

О взаимодействии органов местного самоуправления с религиозными объединениями и о деятельности по сохранению межнациональных и межэтнических отношений на своих территориях рассказали главы Юманайского, Ходарского и Магаринского сельских поселений Олег Яковлев, Юрий Евграфов и Людмила Егорова. На каждой из этих территорий зарегистрированы представители различных национальностей — кто-то лишь прописан, кто-то проживает. Как отметили главы, межнациональных конфликтов в населенных пунктах не возникало.

На примере выступавших было видно, что более активно работу по профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов можно вести в тех поселениях, на территориях которых имеется церковь. В этом плане повезло ходарцам. По словам главы сельского поселения Юрия Евграфова, настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Ходары Алексей Чумерин проводит с населением большую работу, о чем свидетельствует и стабильное увеличение количества прихожан. К сожалению, на сегодняшний день немного убавилась деятельность воскресной школы, что связано с нестабильной ситуацией с коронавирусной инфекцией. Кстати, отец Алексей и сам принимал участие на заседании Совета и чувствовалось, что для него очень важна эта духовная и в то же время общественная работа.

Справедливости ради нужно отметить, что на территориях без церквей и храмов работа по сохранению стабильности в межнациональных и межконфессиональных отношениях ведется педагогами и культработниками. Они проводят множество мероприятий.

В последнее время в республике уделяется много внимания изучению родного языка — то, что такая возможность должна быть у всех желающих, отмечает и Глава Чувашии. Об изучении чувашского языка в образовательных организациях Шумерлинского района на примере своего учреждения рассказала директор Юманайской школы им. С.М. Архипова Галина Федорова. Уважение к языку в школе прививают с помощью самых действенных методов — игр, фольклора, всевозможных конкурсов, победы в которых стимулируют детей двигаться вперёд. Традиционным для юманайских детей стало празднование Дня чувашского языка, Дня чувашской вышивки, Дня матери и других праздников, прививающих уважение к своим корням.

Оперативная обстановка на территории района в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений спокойная, чрезвычайных происшествий не допущено — об этом в своем выступлении доложил и зам. начальника полиции МО МВД «Шумерлинский» Дмитрий Батраков. Как было отмечено, отделом осуществляется целый комплекс организационных, практических мер по противодействию распространению идеологии молодежного религиозного, национального экстремизма, по выявлению и пресечению фактов преступной деятельности членов неформальных объединений. Что касается работы с религиозными организациями, то сотрудники полиции принимают участие во всех крупных мероприятиях в христианских храмах и мусульманских приходах во время религиозных праздников, осуществляя охрану общественного порядка.

Ежегодно ближе к концу года в районе проводится мониторинг этноконфессиональной ситуации и раннего выявления формирующихся конфликтов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Как отметила секретарь Совета по делам национальностей и по взаимодействию с религиозными объединениями Наталья Николаева, анализ показал, что в целом ситуация спокойная, но есть моменты, на которые следует обратить внимание. Например, на вопрос «Как вы считаете, какие причины могут обострить межнациональные отношение в республике?», 42 % опрошенных ответили, что причиной этого могут стать непродуманные решения органов власти. В числе моментов, показывающих единство людей разных национальностей, — то, что 85 % опрошенных, не отрицая своей национальной принадлежности, могли бы сказать о себе «моя национальность — россиянин».

Подводя итоги заседания и деятельности Совета за 2021 год в целом, зам. главы администрации Шумерлинского района Татьяна Караганова с сожалением отметила, что из-за нестабильной эпидобстановки второй год подряд большинство мероприятий приходится проводить в онлайн-формате. Тем не менее работа не стоит — учреждениями района проведено более 80 мероприятий духовно-нравственной направленности. В муниципалитете созданы все необходимые условия для комфортного проживания людей разных национальностей.

Т. Александрова.