Дмитрий Краснов исполнит мечту семилетней девочки

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов стал участником акции «Ёлка желаний». Вице-премьер снял открытку с мечтой семилетней Карины Ивановой. Девочка попросила планшет.

«С удовольствием исполню мечту Карины Ивановой. Всегда есть те, кто готов прийти на помощь. Уверен, что каждый человек, который делает добро, получает такую же обратную реакцию», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Театре оперы и балета, в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Адресатами добра становятся дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных семей.

Шары с желаниями сняли с праздничной елки Глава республики, руководители органов исполнительной власти Чувашии, муниципальных образований, крупных предприятий, представители бизнеса и некоммерческих организаций.

Минэкономразвития Чувашии.