В Чувашии оценили качество условий оказания медуслуг

В текущем году в республике проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Сбором и обобщением информации занималась организация-оператор ООО «Стратегия». Аналитический отчет по итогам был рассмотрен 20 декабря на заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения Чувашии.



Как сообщается на сайте ведомства, независимая оценка проводилась по пяти показателям: открытость и доступность информации об организации; комфортность условий предоставления услуг (возможность предварительной записи на прием к специалисту, среднее время ожидания и своевременность предоставления медицинской услуги); доступность услуг для инвалидов (удобство оборудования территории и помещений, обеспечение получения услуг инвалидами наравне со всеми); доброжелательность, вежливость работников медицинской организации; удовлетворенность условиями оказания услуг. Именно последний критерий считается очень важным.



В независимой оценке приняли участие около 70 медорганизаций различных форм собственности. Средний балл в целом по Чувашии – 93,7 из 100 возможных. В пятерку лидеров рейтинга вошли Новочебоксарская городская стоматполиклиника, Центральная городская больница, Президентский перинатальный центр, Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн и Первая Чебоксарская городская больница.

Шумерлинский ММЦ оказался на 5 позиции снизу с 86,7 балла. У медцентра самый низкий балл (46) по третьему показателю.



Отметим, что каждый пациент и каждый житель республики имеет возможность принять участие в проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинских организаций. Для этого нужно заполнить анкету на портале: http://anketa.rosminzdrav.ru/staticogvjustank/82/1.