Пять окружных инициатив дадут новый импульс развитию ПФО

Туризму, экологии, транспорту, промышленности и здравоохранению в Приволжском федеральном округе уделят особое внимание.



Окружные инициативы ПФО на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию представил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



Проекты были разработаны в рамках института кураторства и направлены на решение вице-премьерами задач, утверждённых Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.



Чувашская Республика вошла в окружную инициативу «Новые производственные технологии» с проектом межотраслевой экосистемы «Агропрорыв». По мнению Главы региона Олега Николаева, этот проект окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие республики и позволит увеличить производство экологически чистой продукции, обеспечить занятость населения. Проектом также предусмотрено создание научно-лабораторного комплекса, строительство высокотехнологичного племрепродуктора, а также формирование цифровой системы племенного животноводства.



«Выбор проекта «Агропрорыв» в качестве приоритетного определен с учетом поручения Президента России Владимира Путина по использованию природных возможностей для наращивания производства экологически чистой продукции, созданию бренда «зелёной» продукции», — сообщил Глава Чувашской Республики.



К слову, инициатива «Новые производственные технологии объединила семь проектов шести приволжских регионов — Чувашии, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Саратовской и Оренбургской областей.



Остальные инициативы, в числе которых «Волжское путешествие», «Чистая вода Поволжья», «Скоростной общественный электротранспорт» и «Региональная медицина Поволжья», также вобрали в себе несколько проектов разных регионов ПФО.