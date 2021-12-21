Новогодние подарки доставят почтой

Почта России доставит благотворительные посылки с новогодними подарками от Фонда защиты детей в Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова, а также в Чебоксарский и Шумерлинский центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает УФПС по Чувашии.



Всего же по стране будет отправлено более 1200 благотворительных посылок. Их получат воспитанники 1000 детских домов во всех 85 регионах нашей страны и 200 детей-инвалидов с Дальнего Востока, которые находятся на домашнем обучении. Все расходы по отправке груза почта берет на себя.



Это вторая совместная акция Почты России и Фонда защиты детей. В прошлом году перед Новым годом партнеры отправили более 1000 посылок с книгами для библиотек детских домов. Также Почта России доставляет грузы и для других благотворительных акций. В июне 2021 г. вместе с проектом #ТыНеОдна компания отправила 850 наборов с предметами первой необходимости в 16 кризисных центров для женщин, пострадавших от домашнего насилия.