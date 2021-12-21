На минувшей неделе в соцсетях больше всего обсуждали вопросы ЖКХ

По итогам прошлой недели тема жилищно-коммунального хозяйства стала номером один среди обращений в социальных сетях. Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики. Специалисты ЦУР обработали 88 сообщений этой тематики. Еще более 30 обращений поступили через портал госуслуг.

Среди основных решаемых по просьбе граждан вопросов — несвоевременная уборка дорог и тротуаров от снега и наледи. По этой теме чаще других оставляли негативные комментарии алатырцы с улиц Комарова, Чернышевского и микрорайона Западный.

Также жалобы поступали на слабое или отсутствующее отопление в многоквартирных домах. Проблема была актуальна для ряда жителей Канаша, Новочебоксарска и Чебоксар.

Вопросы по отсуствию горячей воды поступали в связи с работами на магистральном трубопроводе в рамках реконструкции стадиона «Волга». Также такие обращения поступали от канашцев из микрорайона БАМ и улицы Фрунзе.

Сотрудники ЦУР оперативно проинформировали ответственные ведомства. Среднее время реагирования составило около 5 часов.