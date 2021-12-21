Минздрав включил вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок

Подростки в возрасте 12-17 лет смогут ежегодно проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Теперь такая возможность для них зафиксирована в федеральном календаре прививок по эпидемическим показаниям, следует из обновленного Минздравом документа.

Подростки отнесены ведомством к приоритету третьего уровня, то есть их будут вакцинировать в последнюю очередь, после людей старше 60 лет, медработников, людей с хроническими заболеваниями, жителей городов-миллионников, работников сферы обслуживания, студентов и т.д.

Вакцинация подростков от COVID-19 будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя, уточняется в документе. Наряду с календарем прививок по эпидемическим показаниям Минздрав утвердил национальный календарь прививок.

Как писала ранее «РГ», вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до конца этого года. Прививать их будут вакциной «Спутник М» — это разбавленный в пять раз вариант «Спутника V», которым в России прививают людей старше 18 лет. Подростковый вариант вакцины будет также двухкомпонентным, интервал между дозами составит 21 день.

С 15 лет подросток будет вправе самостоятельно подписать согласие на вакцинацию.

rg.ru