Заморозка продлена

Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года, пишет kommersant.ru. С 2014 года 6 % зарплаты, которые должны идти в накопительную часть, идут в страховую — на выплаты действующим пенсионерам.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация закона приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России в 2024 году на 772,9 млрд руб.