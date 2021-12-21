В Шумерле завершился муниципальный этап «Мини-футбол в школу»

20 декабря, в спортивном зале стадиона «Труд» завершилось двухнедельное первенство города Шумерля по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийского футбольного проекта «Мини-футбол в школу». В этом масштабном и увлекательном спортивном мероприятии приняли участие все пять школ города по четырем возрастным группам.

На прошлой неделе были определены победители в возрастных группах 2010—2011 и 2004—2005 гг.р., а вчера были выявлены победители еще двух возрастных групп.

В возрастной группе 2008—2009 гг.р. обладателем кубка победителя стала команда школы №2. Втрое место — у команды гимназии №8. Третье место – школа №3.

В возрастной группе 2006—2007 гг.р. первое место заняли юные футболисты школы №2. Второе место заняла команда школы №6. Третье место — у команды школы №1.

Победители и призеры в возрастных группах были награждены кубками и грамотами отдела физической культуры и спорта администрации города. Грамотами были отмечены лучшие игроки в номинациях.

Победители муниципального этапа примут участие в региональном первенстве Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Сайт администрации г.Шумерли.