В малых городах России реализовали уже более 260 масштабных проектов создания комфортной городской среды

Комплексные планы благоустройства получили финансовую поддержку из федерального бюджета на конкурентной основе — они стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Всего на данный момент в рамках конкурса были отобраны 560 проектов в 78 субъектах, их реализация завершится к 2023 году. Всероссийский конкурс входит в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и проходит, начиная с 2018 года.

В предыдущие годы победителями от Чувашской Республики были признаны 4 города: Ядрин, Алатырь, Канаш, Мариинский Посад. В этом году в число победителей вошли еще два города – Козловка и Шумерля.

В 2022 году в Козловке благоустроят Центральный парк культуры и отдыха, который получит название «Центральный парк «Геометрика». В Шумерле — Центральный городской парк культуры и отдыха.

«Конкурсные проекты — это значительный стимул развития наших малых городов и исторических поселений. Как показывает статистика, благодаря им дополнительно были созданы тысячи рабочих мест, а прирост Индекса качества городской среды в городах-победителях выше, чем в среднем по стране. Поэтому можно только поблагодарить регионы за их внимание к Конкурсу и проектам благоустройства, особенно те субъекты, которые выполняют свои обязательства досрочно. Старт приема заявок на следующий, шестой конкурс с призовым фондом в 10 млрд рублей начнется весной 2022 года, но городам следует начать работу по подготовке проектов уже сейчас. Это необходимо для тщательной проработки документации и проведения обсуждений с жителями и бизнесом», — отмечает Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Федеральный проект «Формирование современной городской среды» реализуется в республике с 2017 года. За 2017–2020 годы в муниципальных образованиях благоустроены 157 дворовых территорий, 105 общественных пространств и 4 парка. В 2021 году в рамках проекта завершается благоустройство еще 33 общественных пространств и 1 дворовой территории», — рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Данилов.

В последнее время очень преобразились Чебоксары, отмечает местная жительница Марина Иванова. «Появилось много красивых и удобных мест для отдыха, по-современному благоустраиваются дворы не только в новых микрорайонах, но и старых домах. Детям есть, где интересно и приятно провести время на улице, а это очень важно в наше время засилия гаджетов, когда подростки сильно погружаются в виртуальный мир», — считает она.

Добавим, преображение городов и районов Чувашии будет продолжено. В 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 30 общественных пространств.