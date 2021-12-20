Творческие коллективы ЦДТ Шумерли покорили новые высоты

19 декабря в Чебоксарах состоялся VI Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества "Твое время». Обучающиеся студии «Калинка» и отряда барабанщиц «Ника» Центра детского творчества города Шумерли готовились к этому событию с особым настроением.



И не зря! Барабанщицы отряда «Ника» (педагог Лушин А.В.) стали лауреатами 1 степени в направлении «Инструментальное исполнительство», а танцоры студии «Калинка» (педагог Варжина Н.А.) – лауреатами 1 степени и дважды лауреатами 2 степени в направлении «Хореография». Директор ЦДТ Елена Голованова поделилась этой радостью с нами, а мы делимся с нашими подписчиками. Отличный повод для гордости за шумерлинских ребят и высококлассных педагогов!

Т. Хрыкина, методист.