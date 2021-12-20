Каникулы начнутся с 27 декабря

Соответствующее решение сегодня было озвучено на еженедельном совещании у Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Власти региона предложили продлить зимние каникулы до двух недель – с 27 декабря до 9 января. С 10 января школьники вернутся за парты.

Напомним, такое решение принято по итогам последнего заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашии в связи с высокой заболеваемотью детей и подростков ОРВИ и, возможно, новой коронавирусной инфекцией.

По информации руководителя Минобразования республики, в настоящее время 88 сотрудников и обучающихся общеобразовательных учреждений болеют COVID-19, на карантине находится 51 класс и одна школа в Яльчикском районе. Зарегистрировано более 10,5 тысячи случаев ОРВИ и ОРЗ среди школьников, 90 классов ушли по этой причине на карантин.