В 2022 году финансовая поддержка социальных предпринимателей увеличится четырехкратно

Об этом на еженедельном совещании в Доме Правительства рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов. Вице-премьер отметил, что эксперты отобрали шесть лучших проектов социальных предпринимателей, которые будут представлять регион на Всероссийском конкурсе, проходящем при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив.

В этом году в реестр социальных предприятий вошли тридцать субъектов МСП. Девяти из пятнадцати заявленных проектов были выделены гранты.

«Только те социальные предприниматели, которые получили эти гранты, в результате создадут новые рабочие места. Кроме этого, более пять тысяч детей пройдут обучение в детских центрах развития, свыше шестисот уязвимых граждан получат льготы на клинические исследования, ряд социальных предприятий направят грант на модернизацию технической базы», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Социальные предприятия Чувашии помогают пройти профессиональную реабилитацию инвалидам, помогают развивать интеллектуальные и творческие навыки детей, реализуют программы коррекционной педагогики, оказывают медицинские услуги пожилым людям.

В 2022 году в Чувашии планируют поддержать не менее 30 проектов социального предпринимательства, предусмотрена грантовая поддержка в размере 15 миллионов рублей, предусмотрены и льготные микрозаймы.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что работа субъектов социального предпринимательства должна быть синхронизирована с деятельностью предприятий соцобслуживания населения.

«Очевидно, что социальное предпринимательство по своему характеру направлено на поддержку людей, которые в ней нуждается. И если мы найдем пути совмещения служб социального обеспечения и предпринимателей мы сможем повысить эффективность. Эта работа может быть выстроена по аналогии с социальными контрактами, когда мы синхронизировали предпринимателей по формам поддержки», - подчеркнул руководитель региона.

Минэкономразвития Чувашии.