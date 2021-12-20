В Чувашии участились мошенничества под предлогом оказания помощи родственникам, якобы совершившим ДТП

За последние 3 дня в полицию обратилось 7 человек, передавшим мошенникам 1.335.000 рублей.

Вечером 17 декабря в УМВД России по городу Чебоксары поступило три схожих сообщения о мошенничествах.

Трём женщинам в возрасте от 66 до 85 лет по телефону сообщили, что их родственники стали виновниками автомобильных аварий с потерпевшими. У пенсионерок сначала поинтересовались о наличии денежных средств, а затем потребовали передать имеющиеся деньги курьеру, который приедет за наличностью. Якобы, таким образом, женщины спасут своих родственников от уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия.

Не созвонившись с родственниками, потерпевшие передали мужчинам, личности которых сейчас устанавливают полицейские, от 100 до 260 тысяч рублей. Общий ущерб составил 460 тысяч рублей.

Аналогичный звонок в этот вечер поступил и 46-летней жительнице Новочебоксарска. Женщина первым делом созвонилась со своей дочерью и, убедившись, что с ней все в порядке, обратилась в полицию с заявлением о попытке совершения преступления.

На следующий день, 18 декабря, в полицию обратилось еще четыре человека. Две пенсионерки из Чебоксар в возрасте 71 года передали мошенникам, «спасая родственников», 100 и 575 тысяч рублей. Еще один 61-летний чебоксарец лишился 100 тысяч рублей. В отдел МВД России по Новочебоксарску вновь обратилась бдительная местная жительница – 73-летняя пенсионерка не поверила звонившим и сообщила об этом в полицию.

19 декабря за 100 тысяч рублей «спасла» своего внука, якобы совершившего ДТП, 89-летняя жительница Канаша.

Напомним, что в минувшем ноябре в Чебоксарах полицейским удалось задержать мужчину, обманывавшего таким образом доверчивых пенсионерок. Сейчас он находится под стражей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родственникам пожилых людей поговорить с ними о подобного рода хищениях. Необходимо научить их звонить своим близким при получении информации о непредвиденных ситуациях, тем более, если для их разрешения требуется финансовая помощь.

Пресс-служба МВД по Чувашской Республике.