В Чувашии наблюдается устойчивый рост оборота розничной торговли

Только за 10 месяцев этого года показатель роста розничного товарооборота в Чувашии достиг отметки в 166 миллиардов рублей. Такие цифры озвучили на совещании с представителями торговых сетей.

Вице-премьер Дмитрий Краснов отметил, что сейчас в республике развивается здоровая конкуренция и усиливается борьба за покупателей. Обеспеченность населения Чувашии торговыми площадями достигла 800 квадратных метров. Большой популярностью в регионе пользуются интернет-магазины.

«Отмечаем, что более половины платежей покупатели Чувашии сейчас совершают безналичным способом. У большинства крупных торговых сетей работают интернет-магазины с возможностью доставки товаров потребителям на дом, что порождает спрос на услуги. Мы намерены стимулировать увеличение количества интернет-магазинов на базе действующих маркетплейсов, что позволит расширить горизонты продажи товаров местных товаропроизводителей», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

В 2022 году в Чувашии планируют провести серию закупочных сессий, выставок, дней поставщика. Одна из принципиальных задач – обеспечить большее количество потребителей продукцией местных производителей. Её доля в федеральных сетях достигает 35 процентов.

В министерстве промышленности и торговли России отмечают, что сейчас необходимо делать ставку на потребительскую кооперацию и малоформатную торговлю.

«Главная задача, которая стоит перед нами – это упор на малый производственный торговый бизнес – рынки, ярмарки, все формы малой торговли. Необходимо оптовое звено, которое позволит сократить издержки и обеспечить прямой сбыт между большими и средними предприятиями. У нас в стране появляются очень хорошие примеры», — подчеркнул директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов.

Минэкономразвития Чувашии.