20 Дек

Агроэкспорт вырос на 36 процентов

Объем экспорта продукции АПК Чувашской Республики на середину декабря составил 42,4 млн долл. США при плановом показателе в 31,1 млн.

Аграрии Чувашии перевыполнили план экспортных поставок сельскохозяйственной продукции на 9,5 %, он составлял 38,7 млн. долларов.


Самым крупным импортером по-прежнему остается Китай, доля которого в общем объеме агроэкспорта составляет 35,1 %. На втором месте Белоруссия, она закупила продукцию АПК из Чувашии на 6,9 млн долларов. В первой пятерке также Германия, Польша и Украина.


Максимальные темпы роста поставок отмечены на такие продукты, как семена льна и плоды масличных культур, кондитерские изделия, шоколад, эссенции и концентраты кофе и чая.


Минсельхоз Чувашии.

Автор записи: anna

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