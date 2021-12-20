Агроэкспорт вырос на 36 процентов

Объем экспорта продукции АПК Чувашской Республики на середину декабря составил 42,4 млн долл. США при плановом показателе в 31,1 млн.

Аграрии Чувашии перевыполнили план экспортных поставок сельскохозяйственной продукции на 9,5 %, он составлял 38,7 млн. долларов.



Самым крупным импортером по-прежнему остается Китай, доля которого в общем объеме агроэкспорта составляет 35,1 %. На втором месте Белоруссия, она закупила продукцию АПК из Чувашии на 6,9 млн долларов. В первой пятерке также Германия, Польша и Украина.



Максимальные темпы роста поставок отмечены на такие продукты, как семена льна и плоды масличных культур, кондитерские изделия, шоколад, эссенции и концентраты кофе и чая.



Минсельхоз Чувашии.