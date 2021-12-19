Этот праздник всем на радость!

Сегодня на танцплощадке городского парка культуры и отдыха состоялось яркое театрализованное представление для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Наряду с главными героями ребятишек развлекали нарядные ёлочки, снежная бабушка Снегурочки, три кота и другие персонажи. Дети с удовольствием играли с ними в веселые игры, пели песни, водили хоровод, танцевали как под традиционные, так и современные мелодии.

Напоследок многие из участников представления сфотографировались со сказочными персонажами на память, а затем пошли кататься с горки. Ведь они знают, что зима предоставляет столько возможностей для радостного времяпровождения, которые ни в коем случае нельзя упускать!