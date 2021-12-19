Бюджет сохранит социальную направленность

9 декабря в Шумерле состоялось очередное заседание Собрания депутатов города, где основным вопросом стало принятие бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Заседание прошло с участием председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светланы Аристовой.

Первый заместитель главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальник финансового отдела Елена Туличева представила основные характеристики главного финансового документа города, отметив, что бюджет на ближайшую трехлетку сохранит социальную направленность: более 70 % бюджетных денег направят на социально-культурную сферу.

Основные характеристики бюджета на трехлетний период таковы:

доходная часть: в 2022 году – 706,5 млн рублей, в 2023 году – 543,3 млн рублей, в 2024 году – 544,1 млн рублей;

расходная часть: в 2022 году – 720,3 млн рублей, в 2023 году – 551 млн рублей, в 2024 году – 550 млн рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета на 2022 год составит 13,8 млн рублей, на 2023 год — 7,6 млн рублей, на 2024 год — 5,9 млн рублей;

объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрен на 2022 год в сумме 514 млн рублей, на 2023 год в сумме 361,1 млн рублей, на 2024 год в сумме 356,1 млн рублей.

Светлана Аристова представила депутатам заключение, согласно которому администрации города рекомендовано учесть замечания, изложенные в документе, и продолжить работу по взысканию недоимки по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков, по повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.



Следующим пунктом повестки заседания был заслушан отчет по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунальник» и Шумерлинского предприятия тепловодоснабжения и водоотведения за 2019—2020 годы и истекший период 2021 года.



Далее были внесены изменения в Правила благоустройства территории города и утверждено Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства.



Директор МУП «Чистая вода» Александр Власов представил отчет о деятельности предприятия, которое, несмотря на недавнюю организацию, уже убыточно. Изношенность сетей и оборудования, несанкционированное потребление ресурса не позволяют предприятию покрыть все производственные затраты. Нужны полномасштабные инвестиции в модернизацию оборудования, сетей водоснабжения и водоотведения. С этой целью подготовлен ряд предложений в Правительство республики по включению в национальный проект «Чистая вода». Кроме того, налажено конструктивное взаимодействие с ГУП «Биологические очистные сооружения», вследствие чего менеджерами предприятия был проведен полный анализ экономическо-хозяйственной деятельности МУП «Чистая вода», даны рекомендации, достигнуты договоренности о дальнейшем сопровождении ГУПом деятельности МУПа.



О работе жилищно-коммунальной сферы города в целом депутатам рассказала заместитель главы администрации – начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова.

А. Андреева.