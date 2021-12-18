Браво, Чехов! С премьерой, « Дебют»!

Антон Павлович Чехов, как известно, довольно иронически относился к женщинам и никогда не был в них уверен: говорят одно, подразумевают другое, чувствуют третье. Именно об этом его шуточная одноактная пьеса «Медведь», премьерный показ которой в постановке народного самодеятельного театрального коллектива «Дебют» Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского района состоялся в минувший понедельник на сцене ДК «Восход» (режиссер — Маргарита Шварц).

В основе «Медведя» — роман, внезапно вспыхнувший между двумя совершенно незнакомыми людьми. Безутешная «вдова с ямочками на щеках» в исполнении Елены Якушевой, и взрывной, гротескный помещик-кредитор, требующий уплаты долга ее покойного мужа — Александр Иванов — попеременно разыгрывают то ненависть, то нежные чувства друг к другу. Эпатажно, искрометно, с юмором.



Яркие образы удалось создать и исполнителям второстепенных ролей — Маргарите Шварц и Михаилу Тихонову. Непрофессиональные актеры настолько органично вжились в роли, что зритель искренне начинает сопереживать и верить им.



И смех, и слезы — всё в спектакле рядом. За всё пятидесятиминутное действо нет ни одного неинтересного момента – настолько динамично развиваются события. Зритель не устает смеяться над противоречивостью женской природы и испытывать светлую иронию, талантливо даруемую исполнителями.



Отражая всю палитру страстей между персонажами, отлично вплелись в классическое прочтение чеховской пьесы и декорации, и костюмы, и замечательно подобранное музыкальное оформление. А романс, исполненный под гитару героем Александра Иванова, стал своеобразной вишенкой на торте.



После чудесной атмосферы спектакля ещё долго испытываешь приятное послевкусие. Всё-таки классика нетленна!

Побольше бы таких великолепных премьер! Браво, «Дебют»! Аплодисменты!

Ольга Дмитриева.