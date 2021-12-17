Чувашия вошла в десятку лидеров рейтинга по качеству жизни

Рейтинг качества жизни в регионах представило Агентство стратегических инициатив. Чувашская Республика расположилась на восьмой позиции. В тройке лидеров — Москва, Тамбовская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Комментируя результаты, руководитель АСИ Светлана Чупшева отметила, что оценка субъектов позволит увидеть слабые и сильные стороны, разработать план действий, как исправить ситуацию.

«Рейтинг качества жизни станет ежегодным. Его цель — создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной среды для жизни людей. Рейтинг дает объективную картину того, как потребности человека удовлетворяются в каждом из регионов, помогает выявить области для улучшений и определить ориентиры по ним», — подчеркнула руководитель Агентства стратегических инициатив.

Регионы оценивали по 10 направлениям: жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела, а также медицина.

Рейтинг запущен в рамках реализации Национальной социальной инициативы. Это механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, направленных на удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что по предварительным итогам 11 месяцев Чувашия смогла пройти стадию восстановления экономики. Так, уровень безработицы, рассчитанный по методике МОТ, сейчас составляет 4,3%.

«Рейтинг уровня качества жизни регионов мы сопоставляем с реальными результатами. Одним из главных достижений республики стало создание новых рабочих мест и условий для реализации своего дела. Благодаря государственной поддержке было создано свыше 450 новых рабочих мест и реализовано 263 инвестиционных проекта. Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, составила 168 тысяч человек», — рассказал руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.