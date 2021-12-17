Местное самоуправление выходит на новый уровень

На рассмотрение в Государственную Думу внесён законопроект, изменяющий порядок местного самоуправления в России. Предполагается, что произойдет упрощение правовых конструкций и уточнение компетенции органов местного самоуправления.

Документ подготовлен в качестве развития положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и нацелен на совершенствование организации местного самоуправления в государстве.

Документ содержит ряд нововведений, часть из которых вступает в силу уже в 2023 году, а полный переход запланирован к 2028 году.

В Чувашии инициативу встретили тепло. По мнению главы Козловского района Владислава Шмелева, благодаря одноуровневой системе местного самоуправления жители будут точно знать, с кого спрашивать — с администрации городского округа или муниципального района.

«Введение одноуровневой системы управления имеют существенные плюсы. Появится единый механизм управления, один глава, одна администрация, один представительный орган, один бюджет и центр принятия решений», — поделился Владислав Шмелев со своими подписчиками на личной страничке в одной из соцсетей.

Напомним, что в регионе уже началась муниципальная реформа. Итоги пилотного проекта преобразования двух муниципальных районов и поселений в муниципальные округа обсудили на днях на VIII внеочередном съезде Совета муниципальных образований Чувашской Республики.

«В этом году в Чувашии уже начали пилотный проект по преобразованию двух муниципальных районов — Красноармейского и Шумерлинского – в муниципальные округа. Переходный период завершается 31 декабря, и с 1 января муниципальные округа приступают к полноценной работе», — подчеркнул председатель комитета Госсовета Чувашии по государственному строительству и местному самоуправлению Андрей Марушин.

В 2022 году преобразование коснется 19 районов в муниципальные округа.