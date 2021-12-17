Памятная доска установлена 10 декабря на здании Дворца культуры «Восход», которое ранее

являлось клубом комбината автофургонов (в годы войны был авиазаводом № 471).

Именно здесь находился в 1941—1942 годах штаб военно-полевого строительства № 2 Сурского оборонительного рубежа, о чем и будет напоминать шумерлинцам надпись на мемориальной доске.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено местным краеведам Анатолию Пояндаеву, Николаю Кондратьеву и Людмиле Лермонтовой, которые внесли неоценимый вклад в увековечение памяти о тех, кто киркой и лопатой ковал победу в тылу. Труды краеведов были отмечены благодарственными письмами главы администрации Шумерли Валерия Шигашева. Также благодарности были вручены поисковым отрядам образовательных учреждений города, общественным организациям и инициативным шумерлинцам, которыми в рамках памятного года была проделана огромная работа.



Слова благодарности в адрес активистов также выразили глава города Сергей Яргунин и председатель Общественного совета Владислав Садырга.



Далее все участники мероприятия прошли в зал, где был показан одноактный спектакль «Хромовые сапожки» о строительстве Сурского оборонительного рубежа, в котором воссозданы прототипы личностей всего руководящего состава штаба.



Это событие стало заключительным аккордом Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Марина Ветликова.