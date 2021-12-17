Лучшая няня России живет и работает в Шумерле

Вчера в Москве, в Общественной палате Российской Федерации состоялся финал первого Всероссийского конкурса «Лучшие няни России». В нем приняли участие 17 конкурсанток – победительниц региональных этапов конкурса.

По итогам всех испытани Гран-при конкурса увезла воспитатель детского сада № 16 «Рябинушка» города Шумерли Наталья Разгудаева.

Редакция газеты «Вперед» встречалась с Натальей накануне отъезда в столицу. «Участие в конкурсе — это для меня, возможность раскрыться, проявить себя, это сильнейший стимул к самоанализу и самообразованию А когда развиваешься сама, значит, развиваешь и детей, учишь их чему-то новому», — говорила после победы в региональном этапе Н. Разгудаева.

Инициативная, ответственная, душой болеющая за свою работу, — поделилась мнением о своей работнице заведующая дошкольным учреждением Вероника Федулова. — К тому же она очень творческая: хорошо поет, танцует, неоднократно защищала честь учреждения на городском конкурсе «Богат талантами любимый город», и всегда — в числе победителей. Наталья – красивая во всех отношениях молодая женщина. Главное, она очень любит детей и дети любят ее».

Тогда, несколько дней назад, мы пожелали Наталье удачи и верили в её победу. С уверенностью в своих силах шумерлинка поехала покорять столицу. И покорила!