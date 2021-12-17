К остановочной площадке в посёлке Лесном установлен трап со ступеньками

С просьбой обустроить спуск-подъем в городскую администрацию обратились местные жители. По следам комиссионного осмотра участка соответствующее поручение было дано МУП «БТИ».

15 декабря на безвозмездной основе из сэкономленных после реконструкции производственной базы материалов БТИ выполнило работы.



Кроме того, с руководством МУП «ШПТиВ» были обсуждены основные вопросы жизнеобеспечения поселка, связанные с безаварийной и качественной поставкой тепла в дома горожан.

Администрация г. Шумерли.