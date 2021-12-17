Обязали вакцинироваться

Дополнен перечень категорий граждан, подлежащих проведению обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

Главным государственным санитарным врачом по Чувашской Республике 15 декабря вынесено постановление № 3 от 15.12.2021 г., согласно которому в расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо¬легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах в возрасте старше 18 лет. Требования не распространяются на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке.



Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 17 января 2022 года, вторым компонентом – до 17 февраля. Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим работы. Также в этом случае на дистант будут переведены студенты.



В Чувашии привить следует не менее 90 % от общей численности работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, не менее 80 % от общей численности обучающихся.