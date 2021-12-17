Дождались!

В Красном Октябре и Верхней Кумашке появились качественная мобильная связь и интернет

Современную жизнь сложно представить без мобильной связи, выхода в интернет и прочих удобств. А между тем есть еще немало населенных пунктов, лишенных этих благ цивилизации. Совсем недавно к ним относились деревня Верхняя Кумашка и поселок Красный Октябрь в Шумерлинском районе, но в начале декабря и там появилась стабильная мобильная связь с беспроводным доступом в интернет.



Это радостное событие произошло благодаря реализации второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства — УЦН-2.0, включающего в себя организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек.

Газета «Вперёд» неоднократно поднимала тему отсутствия сотовой связи в Красном Октябре, и именно туда направилась редакционная машина в минувший понедельник. Корреспондента встретили глава сельского поселения Татьяна Лазарева и весьма довольные жители, которые поделились своими впечатлениями от «новой» жизни.



«В рамках реализации Федерального закона «О связи» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях и оказании универсальных услуг связи. На этом основании компания «Ростелеком» реализует второй этап проекта устранения цифрового неравенства, — сообщила подробности Татьяна Лазарева. — Мы очень рады, что в числе населенных пунктов Чувашской Республики, обеспеченных в текущем году мобильной связью 4-го поколения, оказался и наш поселок. Хочу заметить, что вопросу отсутствия связи в Красном Октябре в республике всегда уделяли пристальное внимание. О том, что проблема будет обязательно решена, говорили и сам Глава Чувашии, и бывший вице-премьер Правительства республики, ныне депутат Госдумы Алла Салаева. Наконец это случилось! Спасибо большое и им, и команде «Ростелекома», и всем, кто причастен к решению этого вопроса».

Как было отмечено, работа по установке вышки сотовой связи в поселке завершилась в начале ноября. Теперь жителям Красного Октября и ближайшего населенного пункта — Красной Звезды — без помех доступна мобильная связь оператора «Теле-2». Жизнь стала комфортней в разы. Появление сотовой связи и интернета успела оценить не только молодежь, которая теперь приезжает из городов с большей охотой, но и пожилые люди, получившие возможность чаще общаться с детьми и внуками.



Радостному событию предшествовала большая информационная работа с населением, ведь были и противники установки вышки посреди поселка. «Говорили, что излучение будет плохо влиять на здоровье, на качество сельхозпродукции, — рассказала глава сельского поселения. — К нам приезжали специалисты, разъясняли людям, что от излучения их будут защищать специальные сетки и пагубного влияния на здоровье быть не должно. Сельчане поняли, что вышка будет полностью соответствовать новым безопасным стандартам. А местом ее установки центр поселка был выбран потому, что в этом случае радиус охвата является достаточным не только для Красного Октября, но и для Красной Звезды. Теперь качественная связь доступна населению двух поселков. Это 500 человек».

Как отметила Татьяна Лазарева, теперь ей и самой гораздо проще решать рабочие вопросы, ведь ее телефон практически всегда находится в зоне доступа: «Проблема со связью решена, теперь хочется воплотить в жизнь еще больше проектов. В 2022 году Краснооктябрьское сельское поселение планирует реализовать 9 проектов по программе инициативного бюджетирования. Надеемся, что республика их поддержит, и наша местность станет похожа на зону отдыха».

Дмитрий Григорьев, депутат Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа первого созыва:

Я родился и вырос в Красном Октябре, и здесь до сих пор никогда не было нормальной сотовой связи. И прошлое, и нынешнее руководство поселения пыталось договориться с различными компаниями, но ничего не получалось. И только благодаря этой федеральной программе у нас появились сотовая связь и доступный интернет.

Мы с семьей проживаем в городе, но сейчас активно восстанавливаем свое родовое гнездо. Можно сказать, что с весны этого года я практически каждый день бываю в поселке. У меня три дочери, две из которых подросткового возраста. Раньше, когда уговаривал их поехать в деревню, никто не соглашался. Ведь им нужен был интернет, они хотели иметь доступ к соцсетям. Сейчас же девочки приезжают сюда охотнее.

Я работаю в сфере строительства и мне регулярно нужно решать рабочие вопросы по телефону. Раньше приходилось добираться до окраины деревни — мы знали, что там есть определенные точки, где можно поймать сигнал, поднимая телефон высоко над головой и включая громкую связь. Сейчас эти сложности позади — можно отвечать на звонки, не отрываясь от домашних дел.

Зоя Харитонова, председатель Совета ветеранов Краснооктябрьского сельского поселения:

Я и мои ровесники, пенсионеры, очень рады, что появилась возможность разговаривать друг с другом и с нашими близкими не выходя из дома. В 2020—2021 годах из-за пандемии пожилым перестало хватать общения, ведь теперь мы стараемся больше находиться дома и не бывать в людных местах. Благодаря появлению сотовой связи в деревне мы можем чаще созваниваться и не чувствовать себя одинокими.

У меня пятеро детей, семеро внуков и четырнадцать правнуков. Со мной проживает сын. Я сама не очень разбираюсь в современных технологиях, но благодаря ему имею возможность поговорить по видеосвязи с детьми и внуками, с другими родными, живущими в Чебоксарах, в Москве и в других городах. Очень приятно не только слышать их голоса, но и видеть родные лица. Спасибо большое всем, кто способствовал появлению мобильной и интернет-связи в нашем поселке!

Надежда Фёдорова, учитель начальных классов:

Мы очень обрадовались, когда в своем Послании Госсовету республики в начале года Глава Чувашии пообещал, что в ближайшие два года жители республики будут обеспечены сотовой связью и интернетом вне зависимости от того, где они проживают.

Конечно, ограниченный интернет в зоне доступа к Wi-Fi у нас был, им можно было пользоваться в школе и дома, но скорость была очень низкая. Зато теперь мы практически в любом месте можем пользоваться телефоном и интернетом, у нас появилась возможность участвовать в онлайн-конференциях, конкурсах, слушать различные вебинары. Мы можем активнее общаться в сообществах Алгашинской школы в мессенджерах, стало проще держать связь с учениками.

Я являюсь председателем женсовета поселка Красный Октябрь. Думаю, что теперь мы начнем теснее общаться с членами женсовета, в планах — создание своей группы. Из-за распространения коронавирусной инфекции больших мероприятий у нас не намечается, но мы с женщинами 2 раза в неделю по вечерам ходим играть в волейбол.

Лично мне интернет предоставил возможности и для развития хобби — я вплотную занялась сыроварением. Изучаю различные виды сыров, записываюсь на онлайн-вебинары, просматриваю мастер-классы. На данный момент уже умею делать порядка 10 видов сыров в домашних условиях.

Татьяна Александрова.