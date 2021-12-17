Город славен именами

10 декабря, в день 100-летия со дня рождения Почетного гражданина города Шумерли № 1 Александра Тимофеевича Речнова, в Центре детского творчества состоялся вечер, посвященный его памяти.

Как известно, по инициативе депутатов городского Собрания 2021 год в Шумерле был объявлен Годом А.Т. Речнова, человека, внесшего огромный вклад в становление и развитие города.

Уроженец поселка Подборное, фронтовик, в 1963 году А.Т. Речнов был избран председателем исполкома Шумерлинского горсовета трудящихся. За почти семнадцатилетнее руководство командой Речнова были проведены глобальные преобразования городской инфраструктуры, разработан и принят первый генеральный план строительства и развития города. Именно тогда в Шумерле появились первые комфортабельные многоэтажные дома, в больших масштабах велось строительство социально-культурных учреждений, проводилась реконструкция промышленных предприятий, решались вопросы водо- и газоснабжения, осуществлялось строительство ливневой канализации, асфальтирование дорог и тротуаров и, как сказали бы сегодня, было реализовано множество других проектов, направленных на улучшение качества жизни шумерлинцев.



Александр Тимофеевич Речнов был по-настоящему талантливым менеджером (хотя в те годы такой термин не применялся), передовым руководителем, душой болеющим за дело. Простые люди называли его хозяином города, считали его удивительным человеком, внимательным и чутким, а подчиненные – строгим и требовательным руководителем.



И замечательно, что по истечении десятилетий его заслуги не забыты. Имя А.Т. Речнова занесено в специальную книгу Почетных граждан города, в сборник «Сто лет – сто имен», посвященный 100-летию Шумерли. В 2009 году, после смерти А.Т. Речнова, его имя было присвоено площади перед зданием ДК «Восход» по ул. МОПРа. 11 сентября 2021 года после кардинальных преобразований площадь была торжественно открыта, а в день 100-летия со дня рождения А.Т. Речнова там была установлена мемориальная доска.

В течение юбилейного года в школах, библиотеках, в городском музее проводились тематические встречи, викторины и другие мероприятия. Учащиеся школы № 2, в которой учился Александр Тимофеевич, издали биографический буклет. Биография А.Т. Речнова стала темой нескольких исследовательских работ юных шумерлинцев.



Встреча в Центре детского творчества, завершившая череду мероприятий, посвященных Году А.Т. Речнова, объединила представителей двух поколений: ветеранов труда, лично знавших и работавших с А.Т. Речновым, и нынешних школьников.



Старшее поколение с удовольствием поделилось воспоминаниями о легендарном руководителе города, принципах его работы, человеческих качествах. Юные горожане имеют право знать, на кого равняться, чьи дела продолжать.

Ольга Дмитриева.