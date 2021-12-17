Бюджет будет сбалансированным

10 декабря состоялось третье заседание Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа. Важным

для рассмотрения стал вопрос окружного бюджета на 2022—2024 гг.

Доходы бюджета Шумерлинского муниципального округа прогнозируются в 2022 году в сумме 295 млн 985,3 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов занимают налоговые доходы, их доля возрастает до 88,6 % к 2024 году, доля неналоговых снижается с 21 % в 2022 году до 11,4 % к 2024 году. Налог на доходы физических лиц останется основным источником формирования бюджета округа, поступление налога прогнозируется в 2022 году в сумме 26 млн 35,8 тыс. рублей. Основную долю в неналоговых доходах составляют доходы от продажи материальных и нематериальных активов.



Формирование доходов и исполнение расходных обязательств муниципального округа зависит в значительной степени от финансовой помощи из республиканского бюджета. Безвозмездные поступления из республиканского бюджета на 2022 год планируются в сумме 237 млн 487 тыс. рублей, что составляет 80,2 % от общего объема доходов.



Расходы окружного бюджета на 2022 год запланированы в объеме 295 млн 985,3 тыс. рублей, в том числе: по разделу «Общегосударственные вопросы» — 57 млн 141,9 тыс. рублей, по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы, внедрение АПК «Безопасное муниципальное образование») — 1 млн 800,3 тыс. рублей, по разделу «Национальная экономика» — 52 млн 424 тыс. рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено направить 17 млн 625,2 тыс. рублей, на сферу образования – 106 млн 217,8 тыс. рублей (35,9 % в общем объеме расходов). Доля расходов бюджета Шумерлинского муниципального округа по разделу «Культура, кинематография» составит в 2022 году 7,9 %, или 27 млн 47 тыс. рублей, по разделу «Социальная политика» — 3 %, или 8 млн 855,1 тыс. рублей. На реализацию бюджетной политики в области физической культуры и спорта предусмотрено на 2022 год 24 млн 394,2 тыс. рублей, что составляет 4,2 % от общего объема расходов.



Источник: shumer.cap.ru.