В России в первом чтении принят законопроект об электронных сертификатах для посещения общественных мест

С 1 февраля сертификаты понадобятся всем совершеннолетним россиянам для похода на массовые мероприятия, в заведения общепита или учреждения культуры и досуга. Мера направлена на борьбу с пандемией, в ряде других стран она уже успешно применяется.

Чувашия уже апробировала

Для жителей Чувашии в таком «сертификате здоровья» нет ничего принципиально нового. В республике такая система уже апробирована. Допуск в общественные учреждения республики разрешается при наличии QR-кода вакцинированного, переболевшего или наличии «свежего» ПЦР-теста. Скоро эта норма станет обязательной и для всех россиян.



«Очевидно, этот закон заработает после нового года — в конце января — в феврале следующего года, — прокомментировал законопроект Глава Чувашии Олег Николаев. — Это как раз повод для того, чтобы тем, кто пока не вакцинировался, использовать этот период — 21 день, насколько я понимаю, нужно на то, чтобы сертификат вакцинации заработал — и пройти спокойно вакцинацию, получить соответствующий сертификат и уже спокойно пользоваться всеми возможностями посещения общественных мест. То есть это уже будет федеральная норма и норма обязательная. Но при этом я прошу не давить этим фактором, а объяснять».



Жители Чувашии постепенно привыкают к системе допуска в общественные места по QR-кодом. В течение месяца после введения такой системы жители республики «притирались» к новой цифровой реальности. Далее число негодующих из-за ограничений сократилось в два раза. В то же время по сравнению с началом года выросло число сторонников вакцинации, отмечают в Центре управления регионом Чувашской Республики.



«Это мы видим это, изучая сообщения в системе «Инцидент-менеджмент» и проводя мониторинг медиапространства и соцсетей. Кроме того, достаточно положительно население Чувашии встретило инициативу Главы республики Олега Николаева выдавать QR-коды по итогам анализа крови на антитела к коронавирусу. Пока эта мера в республике еще не действует, но мы зафиксировали уже более четырех десятков обращений от желающих воспользоваться такой возможностью. Также ЦУР фиксировал просьбы разрешить получение QR-кодов людям, привитым иностранными вакцинами за рубежом», — рассказала старший аналитик ЦУР Чувашии Александра Макарова.

Наличие антител учтут!



Предложения руководства и жителей Чувашии были учтены при разработке нового федерального законопроекта. В Кабмине заранее уточнили: электронный сертификат с QR-кодом смогут получить не только вакцинированные, но и переболевшие коронавирусом и не обращавшиеся за медицинской помощью, а также привившиеся иностранными вакцинами, в случае если тест покажет наличие антител к коронавирусу. В документ также войдут данные о медицинском отводе от вакцинации.

Специалисты считают это решение логичным и правильным.



«При встрече с любым инфекционным агентом (антигеном), в том числе и вирусами, в организме вырабатываются антитела, — отмечает врач-инфекционист ГКБ №1 г. Чебоксары Владимир Варламов. — При этом среди них имеются защитные или так называемые вирус-нейтрализующие. Они распознают вирус и при повторном столкновении нейтрализуют его, благодаря этому в организме не развивается патологический процесс. Такие антитела вырабатываются как при заболевании, так и при вакцинации. И в том и другом случае появившиеся антитела помогут организму противостоять коронавирусной инфекции: заболевание либо не произойдет, либо пройдет в легкой форме. Поэтому вполне логична выдача сертификата как переболевшим той или иной формой коронавирусной инфекции, так и вакцинированным. Но не стоит забывать, что на сегодняшний день прививка — самый надежный способ защиты от COVID-19.».



Закон будет временным

Власти подчеркивают, эффективность электронных сертификатов доказана на практике. Основная задача закона – не введение ограничений, а защита граждан от эпидемии и создание условий для скорейшего возвращения к обычной допандемийной жизни. Анонсировано, что новый закон будет временным. Срок действия — до 1 июня 2022 года.







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