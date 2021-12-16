10 организаций Чувашии претендуют возместить затраты за приобретенное оборудование

Минэкономразвития Чувашии завершило приём заявок на третий отбор претендентов вернуть часть затрат за уже приобретенное оборудование. Предпринимателям смогут компенсировать до 30% от стоимости оборудования. Максимальная сумма возмещения для действующих более года ИП и юридических лиц составит 10 миллионов рублей, для вновь зарегистрированных – не более 1,5 миллионов.

Такой возможностью в этом году воспользовалось и предприятие «Строймаш». Организация приобрела специальное оборудование для производства импортозамещающей продукции.

«Мы хотели освоить изделия, которые в России еще не производились. Осваивать новые технологии непросто, большие средства тратим на покупку оборудования. Мы обратились в Минэкономразвития за поддержкой и нас очень устроили условия по компенсации затрат. Хорошо, что реализуются подобные программы», — рассказал директор АО «Строймаш» Алексей Мартыкин.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов подчеркнул, что предприниматели проявляют большой интерес к программе. По итогам двух этапов часть затрат за приобретенное оборудование компенсировали 25 организациям.

На третьем этапе отбора господдержку рассчитывают получить 10 компаний, заявленная сумма составляет 24 миллиона рублей. В декабре пройдёт заседание межведомственной комиссии. По его итогам примут окончательное решение.

«Субсидии по возмещению части затрат предоставлены 25 субъектам МСП на общую сумму к возмещению 55 миллионов рублей. Проанализировав всех претендентов можно сделать вывод, что бизнес, который заявился на участие в этой программе, вложил в приобретаемое оборудование 440 миллионов рублей. Ожидаемый эффект — сохранение 2,5 тысяч рабочих мест и увеличение объема выручки в 1,2 раза. На мой взгляд – это очень своевременная мера поддержки», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.