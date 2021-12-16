16 Дек

10 организаций Чувашии претендуют возместить затраты за приобретенное оборудование

Минэкономразвития Чувашии завершило приём заявок на третий отбор претендентов вернуть часть затрат за уже приобретенное оборудование. Предпринимателям смогут компенсировать до 30% от стоимости оборудования. Максимальная сумма возмещения для действующих более года ИП и юридических лиц составит 10 миллионов рублей, для вновь зарегистрированных – не более 1,5 миллионов.

Такой возможностью в этом году воспользовалось и предприятие «Строймаш». Организация приобрела специальное оборудование для производства импортозамещающей продукции.

«Мы хотели освоить изделия, которые в России еще не производились. Осваивать новые технологии непросто, большие средства тратим на покупку оборудования. Мы обратились в Минэкономразвития за поддержкой и нас очень устроили условия по компенсации затрат. Хорошо, что реализуются подобные программы», — рассказал директор АО «Строймаш» Алексей Мартыкин.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов подчеркнул, что предприниматели проявляют большой интерес к программе. По итогам двух этапов часть затрат за приобретенное оборудование компенсировали 25 организациям.

На третьем этапе отбора господдержку рассчитывают получить 10 компаний, заявленная сумма составляет 24 миллиона рублей. В декабре пройдёт заседание межведомственной комиссии. По его итогам примут окончательное решение.  

«Субсидии по возмещению части затрат предоставлены 25 субъектам МСП на общую сумму к возмещению 55 миллионов рублей. Проанализировав всех претендентов можно сделать вывод, что бизнес, который заявился на участие в этой программе, вложил в приобретаемое оборудование 440 миллионов рублей. Ожидаемый эффект — сохранение 2,5 тысяч рабочих мест и увеличение объема выручки в 1,2 раза. На мой взгляд – это очень своевременная мера поддержки», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Автор записи: anna

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