Чебоксарцам рассказывают о знаменитых земляках

В 2022 году в Чувашской Республике объявлен Годом выдающихся людей. Так совпало, что реализация мероприятий года началась немного раньше срока.



Проект «Родные имена» из Чебоксар стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил поддержку в сумме 499 тыс. руб. Его автор Анжелика Иванова долгое время работала в СМИ, на радио вела передачу «550 заметок о городе». В передаче была рубрика «Вопрос жителям», где Анжелика спрашивала у чебоксарцев, знают ли они, в честь кого названа улица, на которой они живут. Большинство затруднялось с ответом. Тогда ей пришла идея рассказывать о выдающихся людях в троллейбусах и автобусах.



Для проекта были выбраны 5 троллейбусных и 5 автобусных маршрутов. Остановки, которые носят имена известных людей, будут озвучиваться с дополнительной небольшой информацией о них. В троллейбусах озвучка появится в конце декабря, в автобусах — в январе. Всего в проекте задействовано 51 имя.

Вторым, самым важным, этапом грантового проекта «Родные имена» являются встречи со школьниками. Подробный интересный рассказ из первых уст, погружение в жизнь и творчество выдающегося человека — лучший способ усвоить и запомнить информацию.



14 декабря состоялась первая такая встреча. Она была посвящена чувашскому композитору, автору гимна Чувашской Республики Г.С. Лебедеву. В чебоксарской школе № 59, расположенной на улице Лебедева, собрались ученики средних классов. В гости к ним пришли племянница композитора, Зоя Васильевна Васильева, а также его друг, народный писатель Чувашской Республики Михаил Юхма (Юхма Мишши). Благодаря онлайн-трансляции ко встрече могли присоединиться все желающие.



Следующие встречи пройдут в январе, феврале и марте 2022 года. Вся подробная информация размещена в группе «Родные имена» в социальной сети «ВКонтакте». Приглашаем детей и взрослых присоединиться и поддержать проект.



Л. Семёнова.

Фото В. Чугарова.