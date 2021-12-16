У жителей Чувашии появится возможность вернуть деньги за путешествия по России в 2022 году

Программа туристического кешбэка в 2022 году будет продлена. Об этом объявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Продажи туров по программе стартуют уже 18 января и продлятся до 12 апреля, а отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля включительно.

Туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений.

«Чувашия поддержала программу туристического кэшбека. Год работы показал, что это востребованная мера поддержки. По подсчётам полторы тысячи гостей республики смогли вернуть часть затрат на путёвки. Участниками федеральной инициативы стали 3 санатория и 4 гостиницы. Но мы видим, что в 2022-ом году в программу готовы войти и другие отельеры. Таким образом выполняется одна из ключевых задач национального проекта — развитие внутреннего туризма. Предстоит большая работа», — подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Жительница Чебоксар Галина Ефремова в прошлом году благодаря такой поддержке смогла побывать в самой западной точке Российской Федерации. Она призналась, что благодаря кешбэку провела в Калининградской области не одну, как планировала, а целых две недели.

«Мне очень нравится путешествовать, я специально каждый месяц откладываю с пенсии определенную сумму, целенаправленно коплю на билеты. Стараюсь почаще ездить по нашей большой стране. Мне удалось побывать в Северной Осетии, Астрахани, Волгограде и конечно Санкт-Петербурге, Москве. В прошлом году летала в Калининград, посетила исторические места», — поделилась пенсионерка.

Тревел-блогер Наташа из Чебоксар в прошлом году тоже активно пользовалась туристическим кешбэком. Девушка часто путешествует, поэтому такая форма поддержки от государства её очень радует. На своей страничке в Instagram она поделилась с подписчиками приятной новостью о продлении программы в 2022 году и подробно описала инструкцию, как ею воспользоваться.

Отметим, что условия участия в программе остаются прежними. На карту «Мир», с которой произведена оплата тура, в течение пяти дней вернут 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей.