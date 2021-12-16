Курсы английского за полезные дела

Жительница Новочебоксарска Евгения Александрова приобрела абонемент на курсы английского языка. Обучение она оплатила полезными делами и привычками. Такая возможность у нее появилась благодаря онлайн-платформе «Другое дело».

Двойная польза

Платформу социальных инициатив «Другое дело» запустили в середине лета. С тех пор к ней присоединилось почти 12 тысяч участников.

На платформе можно заработать баллы за социальную активность и здоровые привычки и обменять их на интересные призы. Например, экскурсию на космодром «Восточный», возможность сделать предложение руки и сердца во время футбольного матча, подписку на онлайн-сервисы и многое другое.

Развивайся и помогай — бонусы получай

Призовые бонусы начисляются за занятия спортом, чтение книг, посещение выставок или обычные прогулки и многое другое. Новочебоксарка Евгения Александрова уже выполнила ряд заданий и заработала 7 тысяч баллов. Их она потратила на курсы английского языка:

— Я зарегистрировалась на платформе «Другое дело» в конце августа. С тех пор иногда выполняла различные задания, например пройти несколько тысяч шагов, решить математическую задачу.

Приятно, что нет обязаловки: можно выбрать задания, которые пришлись по душе, и не выполнять то, что не по вкусу. Интересно наблюдать за своим продвижением на платформе плюс вполне реальные призы стимулируют выполнять все больше полезных заданий.

Немного грустно, что некоторые из заданий с большим количеством баллов доступны только жителям крупных городов. Например, за помощь инвалиду в Санкт-Петербурге начислят 23 тысячи баллов, а для жителей Чувашии таких заданий не предлагается. А ведь у нас тоже есть люди с ограниченными возможностями, и такие задания помогли бы приобщать все больше людей к помощи нуждающимся.

Напомним, присоединиться к платформе «Другое дело» может любой пользователь социальной сети «ВКонтакте» https://trk.mail.ru/c/zdras5?mt_campaign=dd&mt_adset=all&mt_network=federal&mt_creative=massmedia&mt_sub1=media#mt_campaign=dd&mt_adset=all&mt_network=federal&mt_creative=massmedia&mt_sub1=media