В городской картинной галерее открылась новая выставка

«Мой город. Перекресток времен» — так называется выставка, организованная Детской школой искусств совместно с Обществом шумерлинских художников. Посвящена она 105-летию нашего города.

В начале осени Детская школа искусств при поддержке городской администрации проводила конкурс изобразительного искусства с одноименным названием. В этом конкурсе приняла участие почти сотня ребят из разных образовательных учреждений. А в жюри вместе с преподавателями школы искусств трудились известные профессиональные художники нашего города. Именно тогда у организаторов конкурса появилась идея городской выставки картин на тему родного города, которая объединила бы в своей экспозиции произведения профессионалов и работы юных художников. Из-за антиковидных ограничений организацию выставки пришлось отложить, но, тем не менее, работа по ее подготовке велась. И вот, 15 декабря состоялось торжественное открытие долгожданной экспозиции.



На выставке представлены работы известных и уважаемых мастеров, а также художников-педагогов и их воспитанников. Самый подходящий жанр для произведений, посвящаемых городу, – пейзаж. И выставка «Мой город. Перекресток времен» – это, прежде всего, многообразие пейзажей с видами городской природы и архитектуры. Шумерлинские художники М.В. Колчин, В.И. Сапожников, Э.Н. Егоров, О.Е. Поляков, Е.А. Никифорова, О.В. Суркова, А.В. Полякова и М.П. Синева с любовью отразили в своих произведениях всю красоту городских улиц и двориков, лучей солнца над крышами домов, игру света и тени в ветвях парковых деревьев. Юные художники также не отстают в изображении солнечного света и городской растительности, но в их работах больше представлены известные архитектурные сооружения, памятники и монументы.



Открытие выставки началось с выступления обучающейся музыкального отделения Детской школы искусств Д. Ламковой, лауреата всероссийских и международных вокальных конкурсов. Затем участников мероприятия поприветствовала ведущий специалист-эксперт по делам молодежи отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Е.Б. Кириллова. Она вручила художникам М.В. Колчину, В.И. Сапожникову, Э.Н. Егорову и С.П. Пыринову благодарности главы администрации города за плодотворную работу в жюри городского конкурса рисунка. Директор детской школы искусств О.В. Суркова передала взрослым участникам выставки благодарственные письма от отдела культуры администрации города. Украшением мероприятия стало выступление ансамбля «Звонкие струны» в составе В. Антоновой, Д. Крупновой, Я. Салахутдиновой и Р. Кукушкина. Обучающиеся музыкального отделения под руководством своего преподавателя В.В. Муляевой исполнили вальс.



Весь 2021 год наша республика вспоминала трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Сурский рубеж – неотъемлемая часть истории нашего города. Поэтому, несмотря на общую пейзажную концепцию, в экспозицию выставки была включена жанровая композиция художника О.Е. Полякова «Сурский рубеж. 1941 г.», а выпускник изобразительного отделения Детской школы искусств И. Круглов, призёр всероссийского фестиваля «Краски Чувашии-2021» прочитал собравшимся свое авторское стихотворение «Рубеж обороны».



Вместе с И. Кругловым юные художники Е. Малова и Ю. Соколова рассказали о своих работах. Затем слово взяли уважаемые мастера. Основатель, первый директор и преподаватель Шумерлинской детской художественной школы, член Союза художников России В.И. Сапожников поблагодарил преподавателей Детской школы искусств за их труд, а художник, член Союза художников России Э.Н. Егоров обратился с напутственными и вдохновляющими словами к юным талантам. Председатель Общества шумерлинских художников и Общества шумерлинских писателей М.В. Колчин прочитал свои стихотворения об изобразительном искусстве и Шумерле.

Желающие посетить выставку «Мой город. Перекресток времен» могут обратиться в Детскую школу искусств № 1 по тел. 8 (83536) 2-42-91.



О. Поляков.